Praias do Sul e Sudeste terão mar agitado e ressaca na Páscoa

A passagem de um ciclone extratropical na costa do Uruguai refletirá nas praias das regiões sul sudeste do Brasil durante o feriado de Páscoa, deixando o mar bastante agitado, com ondas de até 3 metros, segundo a Climatempo. Muitas praias do Sul e do Sudeste do País poderão ter as primeiras ressacas do ano durante o fim de semana prolongado.

Nesta quarta-feira, 8, as ondas já chegavam a 1,5 a 2 metros em praias do Rio Grande do Sul e do litoral sul de Santa Catarina após a passagem de um ciclone tropical. O mar continua em elevação no decorrer do dia e ondas de até 2 metros devem chegar ao litoral norte catarinense até a noite.

Na quinta-feira, ondas de 2 metros devem ser observadas nas praias gaúchas e catarinenses e de 1,5 metros no litoral do Paraná. "O mar vai ficar muito agitado nos próximos dias em toda a costa sul do Brasil", informa a meteorologista Josélia Pegorim.

No litoral da região Sudeste, as ondas no começo da manhã desta quarta-feira estavam em torno de meio metro, mas a tendência também é de elevação. Na quinta-feira, o mar sobe muito em toda a região e "ondas de até 2 metros poderão ser observadas em várias praias de São Paulo, especialmente no litoral norte paulista e do Rio de Janeiro", afirma Josélia. As ondas começam a aumentar também no Espírito Santo. Nas praias ao sul do Estado, elas devem passar 1 ou a 1,5 metro no decorrer de quinta-feira.