Praias paranaenses serão limpas dia e noite durante o verão

SÃO PAULO - Os 61 quilômetros de praias em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná passarão a ser limpos nesta sexta-feira, 16, durante a Operação Verão. A ação se estenderá até 29 de fevereiro.

As máquinas limpadoras e os dumpers - veículos de pequeno porte, motorizados, com caçamba - farão a limpeza desde a Barra do Saí, município de Guaratuba, até a praia de Pontal do Sul, município de Pontal do Paraná. Os trabalhos serão executados também nas madrugadas, da 1 às 8 horas, inclusive sábados e domingos.

Durante o período da operação Verão, a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) também distribuirá aos banhistas 50 mil coletores individuais de bitucas de cigarro, 300 mil sacos de lixo biodegradáveis e 200 mil revistas em quadrinhos com dicas de preservação ambiental. Também estarão à disposição na beira da praia 1.200 tambores para depositar o lixo.