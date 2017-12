Praticante de rapel morre na Serra do Mar (SP) Um grupo de soldados do Corpo de Bombeiros da região do ACB e do COE acampou na Serra do Mar para, nesta manhã, fazer a remoção do corpo de um jovem praticante de rapel, que sofreu queda na cachoeira da Fumaça, no início da tarde de domingo. O local é de difícil acesso e o corpo deverá ser retirado na mata com ajuda de helicóptero do Grupamento Águia. O chamado para os bombeiros chegou às 13h42 de domingo e as buscas duraram toda a tarde e noite. A Cachoeira da Fumaça fica numa região pertencente ao município de Cubatão, mas também pode ser acessada por Paranapiacaba. Trata-se de uma região de Mata Atläntica, com imensas rochas íngremes, e a demora para chegar a seu topo pode chegar a três horas. Os 13 bombeiros e quatro policiais do COE, que vasculharam a região à procura do cadáver do "rapeleiro" conseguiram resgatá-lo de um poço na parte inferior da cachoeira, mas a retirada, pela mata durante a noite seria muito difícil. Por isso consideraram melhor pernoitar no local e içá-lo por helicóptero durante a manhã.