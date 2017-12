Prazo para abater IPTU termina no dia 30 A três dias do final do prazo para o abatimento do IPTU de 2009 por meio da Nota Fiscal Eletrônica, somente 10% do total disponível em créditos (R$ 36 milhões) foram disponibilizados aos contribuintes. A adesão e o indicativo do imóvel que terá o desconto podem ser feitos por meio do site do governo municipal (www.capital.sp.gov.br). "Até domingo haverá uma explosão de adesões, todo mundo deixa para a última hora", disse o diretor do Departamento de Arrecadação e Cobrança da Secretaria de Finanças, Ronilson Bezerra.