Precursora dos trios elétricos, Fobica volta ao circuito Osmar, em Salvador

SALVADOR – Criada em 1950 pelo músico Osmar Macedo, a Fobica – um Ford “Bigode” 1929 equipado com amplificadores de som, precursora dos trios elétricos – voltou nesta sexta-feira ao circuito mais tradicional da folia de Salvador, que leva o nome do criador do veículo, no Campo Grande.

Levada ao desfile pelos filhos de Osmar – Armandinho, André, Aroldo e Betinho, do grupo Armandinho, Dodô e Osmar – a Fobica foi instalada sobre um trio elétrico. Os músicos ficaram em pé, dentro do veículo, exatamente como desfilaram, naquele circuito, Osmar, Dodô e Temístocles, o grupo que ficou conhecido como Trio Elétrico, por causa do veículo modificado e dos instrumentos eletrificados que tocavam.

Marcado por clássicos do carnaval baiano, como Chame Gente e Chão da Praça, o desfile do grupo integrou o Furdunço, coletivo de blocos e bandas carnavalescas que desfila sem cordas (gratuitamente), desde o ano passado, nos principais circuitos da folia de Salvador.