Prédio da TAM Express é implodido 19 dias após acidente Os escombros do prédio da TAM Express, que sobraram após o acidente com um Airbus A320 da empresa no dia 17 de julho, foram implodidos com 75 quilos de explosivos neste domingo, em São Paulo. Às 15h30, após se ouvir o som de sirenes, as dinamites foram detonadas e o complexo do prédio, onde funcionava a unidade de cargas da TAM, foi abaixo. "Acreditamos que não tivemos nada lamentável. Foi um sucesso a operação", disse o coordenador da Defesa Civil em São Paulo, Jair Paca de Lima, depois da operação, que durou cerca de 3 segundos. Junto com o prédio da TAM Express foi destruído o posto de gasolina, que também fora atingido pelo avião. Para a implosão, 150 imóveis foram desocupados na região, entre residências e estabelecimentos comerciais, e o trânsito foi interrompido nas vias próximas. Segundo a Defesa Civil, depois da implosão, a área dos arredores ao local seria inspecionada e os imóveis, liberados. Após uma tentativa de pouso fracassada no aeroporto de Congonhas, o Airbus A320 fez um vôo rasante sobre a avenida Washington Luís, via de alto tráfego, e acabou colidindo contra o prédio da TAM Express e explodiu. O avião, envolvido no pior acidente da história da aviação brasileira que deixou 199 mortos, fazia o vôo 3054 de Porto Alegre a São Paulo. Antes de o prédio ser implodido, familiares das vítimas da tragédia estiveram no local do acidente, na tarde de sexta-feira, a convite da Defesa Civil do município. A visita, que contou também com um padre, teve como intuito mostrar aos familiares que todos os procedimentos possíveis na busca de corpos e material genético foram realizados e que não havia mais nada a ser feito no local. Agora, o local da tragédia deve abrigar um memorial em homenagem às vítimas. A TAM, responsável pela implosão e dona do terreno, anunciou que doaria o local para a Prefeitura de São Paulo, e o prefeito paulistano, Gilberto Kassab (DEM), pretende construir o memorial. (Com reportagem de Fernanda Ezabella)