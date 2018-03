Prédio da TAM Express será demolido hoje à tarde Após indefinições durante todo o dia, a Prefeitura de São Paulo confirmou para hoje, às 15h30, a demolição do prédio da TAM Express na Avenida Washington Luís, destruído no acidente do Airbus da empresa. A implosão, a cargo da TAM, só foi decidida às 22 horas, após reunião de uma hora entre representantes da empresa e da Prefeitura. Inicialmente, a intervenção foi anunciada para as 14 horas, mas a TAM não confirmava e insistia em obter toda a documentação comprovando que as buscas tinham se encerrado. Chegou a enviar ofício à Secretaria de Segurança Pública pedindo uma "manifestação categórica sobre a possibilidade de existência de fragmentos de corpos no prédio". A resposta foi dada pelo titular da pasta, Ronaldo Marzagão, que afirmou que o prédio estava liberado desde 28 de julho. A Prefeitura já havia anunciado a demolição para o dia 29, mas recuou. Para a implosão, que será feita pela empresa responsável pela destruição do presídio do Carandiru e do edifício Palace 2, que desmoronou no Rio, serão utilizados 75 quilos de dinamite em 300 pontos do edifício de três andares. A CET vai manter os desvios montados no entorno do prédio da TAM Express desde o dia do acidente e bloqueará por alguns minutos, no horário da implosão, trechos das Avenidas Washington Luís e Bandeirantes nos dois sentidos. A Aeronáutica deve fechar Congonhas entre 14h30 e 16h30.