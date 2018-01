Prédio de cinco andares sofre abalo e é evacuado em Salvador

SALVADOR - Um prédio de cinco andares do bairro periférico de São Marcos, em Salvador, teve de ser evacuado às pressas por causa de abalos na estrutura. Segundo a Defesa Civil, o edifício, localizado na Rua Getúlio Vargas, corre o risco de desabamento. Os moradores dos oito apartamentos tiveram pouco tempo para retirar os móveis, na manhã desta quinta-feira, 12. A rua, prédios e casas vizinhos foram interditados.

A análise pericial da Defesa Civil ainda não está concluído, mas a principal suspeita é que o prédio, que originalmente tinha quatro pavimentos e foi entregue há dois anos, não suportou a construção de um andar adicional, onde foi instalada uma academia. No térreo, funcionavam uma padaria e um salão de beleza.

De acordo com o órgão, a possibilidade de desabamento foi identificada pouco depois de moradores relatarem a ocorrência de estalos na estrutura. Um engenheiro da Defesa Civil foi ao local e determinou a evacuação imediata do prédio pouco depois de analisar o estado do imóvel.

"Não há alternativa à demolição do prédio e dos imóveis geminados (duas casas), que também tiveram a estrutura comprometida", afirma o subsecretário de Defesa Civil, Osni Bonfim. De acordo com ele, espera-se apenas a conclusão da perícia para que a demolição seja feita.

Os moradores de 11 imóveis da vizinhança também tiveram de deixar as residências pelo risco de que sejam atingidas em um eventual desabamento do prédio. Segundo a Defesa Civil, após a demolição, a situação desses imóveis será reavaliada.