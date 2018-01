Prédio de quatro andares desaba em Juiz de Fora-MG

Um prédio de quatro andares desabou completamente na manhã desta quarta-feira, 13, em Juiz de Fora, Minas Gerais, deixando uma pessoa ferida, segundo a Defesa Civil municipal.

No edifício, localizado no bairro Bandeirante, moravam 23 pessoas. O desabamento ocorreu por volta das 6h30 desta quarta, logo após o local ser desocupado.

Os moradores notaram rachaduras no edifício no início da manhã e ligaram para a Defesa Civil, que foi ao local juntamente com equipes do Corpo de Bombeiros e orientou que eles saíssem do prédio.

Apenas um dos moradores, de 25 anos, não conseguiu sair e acabou ferido pelos escombros. Ele foi levado para o Pronto-socorro do Hospital Municipal e não corre risco de morte.

Segundo a Defesa Civil, o prédio está localizado em uma área plana e desabou possivelmente pela irregularidade na estrutura. Nenhuma casa na vizinhança foi interditada.

Chuvas

Da virada do ano até hoje, a Defesa Civil de Juiz de Fora registrou mais de 500 ocorrências, a maioria de casas que estão com a estrutura comprometida. Vinte e dois imóveis foram interditados por causa de uma fissura em um barranco.