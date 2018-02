Prédio onde mora Ana Paula Arósio é assaltado em SP O Condomínio Loft Park Ibirapuera, na Rua Tangará, 53, Vila Clementino, Zona Sul , onde mora a atriz Ana Paula Arósio, foi invadido por oito assaltantes, na manhã desta quarta-feira, 25. Os ladrões fizeram 16 pessoas reféns, entre moradores e funcionários, além de um arrastão em 12 apartamentos. O nome da atriz não estava entre as vítimas. O bando fugiu levando jóias, relógios, dinheiro, eletroeletrônicos, computadores, celulares, cartões de crédito e um veículo. Segundo a Polícia Civil, o porteiro Sérgio Leandro Martins Larcher, 31 anos, foi rendido às 8 horas por parte do bando. Mas os outros ladrões já estavam no condomínio e ninguém sabe como eles entraram. Os criminosos destruíram todas as fitas do circuito interno de TV. Armados de pistolas e revólveres, os assaltantes passaram a dominar os reféns na porta do elevador social, no andar térreo. Nove moradores e seis funcionários e o porteiro foram levados para a sala de máquinas, no subsolo. As vítimas ficaram amarradas. Também foram ameaçadas de morte e obrigadas a olhar apenas para o chão, durante duas horas. Cada morador dominado pelo bando também era obrigado a entregar o telefone celular e a informar onde ficavam guardados dinheiro, jóias e objetos de valor. Entre os moradores reféns estavam uma escritora, um dentista, um advogado, um radialista e cinco empresários. Um dos condôminos teve roubado um relógio Rolex avaliado em R$ 15 mil. De outro morador, os criminosos levaram uma caixa com 16 relógios, além de outras jóias. Foram roubados ainda, de outros condôminos, US$ 6 mil; 4 mil euros; R$ 5 mil; cinco aparelhos de TV; 20 celulares, seis notebooks; um computador; dois videogames e roupas de grife. Os assaltantes levaram ainda o Honda Civic , placas DSK-2393/SP, do advogado. O veículo foi encontrado horas depois em frente ao número 119 da Avenida Maria Leonor, em Diadema, no ABCD. Os ladrões também usaram na fuga um Fiorino branco e um CrossFox. Um condômino foi agredido a coronhadas. Vizinhos dele disseram que Ana Paula Arósio mora no prédio. O assessor de imprensa da atriz, Paulo Marra, não confirmou nem desmentiu a informação. O delegado-assistente do 36º DP (Vila Mariana) Maurício Del Trono Grosche, investiga o caso e não descarta a hipótese de alguém do prédio ter facilitado a entrada do bando.