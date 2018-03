Prédio teve como base projeto da Ópera de Paris Em estilo eclético, o Municipal do Rio faz parte das obras implementadas por Pereira Passos, prefeito da antiga capital federal, cuja gestão foi marcada pela modernização da cidade. Tendo ao lado o prédio hoje ocupado pelo Museu Nacional de Belas Artes, o teatro levou cinco anos para ficar pronto. A base foi o projeto arquitetônico da Ópera de Paris, de Charles Garnier. Mármores, espelhos, mosaicos e maquinário vieram da Europa. A grande reforma foi feita em 1934, quando foram melhorados o sistema de ar-condicionado e a estrutura da sala de espetáculos, de 2.361 lugares. No fim dos anos 70, vieram novas intervenções, com restauração de obras de arte. Entre 1998 e 2000, foi erguido o anexo.