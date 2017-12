Prefeita aliada de ex-ministro é citada em representação Embora a sindicância promovida pelos Correios não tenha entrado em questões políticas, a representação feita ao Ministério Público Federal afirma que as irregularidades em concurso da empresa teriam sido feitas para beneficiar aliados do ex-ministro Hélio Costa (PMDB). Na época, ele já articulava sua candidatura ao governo de Minas, o que ocorreu em 2010. O próprio Costa inaugurou em Barbacena uma unidade da empresa. A representação enviada ao MPF pelo sindicato de funcionários dos Correios em Juiz de Fora e região cita apadrinhados de Danuza Bias Fortes (PMDB), prefeita de Barbacena e aliada de Costa, como beneficiados pelas irregularidades. Ela nega as indicações e diz não ter "participação direta ou indireta no processo".