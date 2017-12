Prefeito briga em praça pública no interior de SP O prefeito de Araçariguama (SP), Carlos Aymar (PDT), se envolveu no final de semana à noite numa briga em praça pública e acabou agredido por vários jovens que freqüentavam uma festa junina. Segundo testemunhas, Aymar teria chegado ao local com seu carro e pediu para que dois jovens saíssem do local com a charrete que usavam. Os irmãos Expedito Malosti Júnior e José Antonio Malosti bebiam cerveja e disseram que continuariam na festa. Testemunhas afirmaram que o prefeito começou a agressão. Os amigos e populares ficaram revoltados e passaram a agredir Aymar. Segundo o Boletim de Ocorrência, o prefeito teria ameaçado vários rapazes de morte. Expedido e José Antonio são irmãos de Josias Malosti, executado na mesma praça, com 11 tiros, em março. Os acusados do crime são guardas municipais da cidade. Todos os envolvidos passaram por exames de corpo de delito. A delegada Maria Aparecida Vigilante quer escutar os envolvidos ainda esta semana.