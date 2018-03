Prefeito de Aparecida ´proíbe´ enchentes Um projeto de lei enviado pelo prefeito de Aparecida, José Luiz Rodrigues (PFL), também conhecido como Zé Louquinho, à Câmara dos Vereadores da cidade está causando polêmica entre os moradores da cidade. O texto da proposta ?proíbe enchentes e outras ocorrências climáticas no município?. O prefeito alega no segundo dos dois artigos do projeto que atende a solicitação do vereador Ernaldo Cesar Marcondes. Essa não é a primeira de suas medidas polêmicas. Rodrigues também foi autor da lei que proibia uso de minissaia e bermuda durante a quaresma, colocou quatro pit bulls e rotweillers para vigiar o cemitério da cidade, construiu um túmulo com o símbolo do Corinthians e aterrou uma avenida que liga Aparecida à cidade de Putin por causa de uma suspeita de fuga num presídio.