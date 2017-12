Prefeito de Belo Horizonte diz que 'acidentes acontecem'

BELO HORIZONTE - No início da noite desta quinta-feira, 3, o prefeito de Belo Horizonte, Marcio Lacerda (PSB), esteve no local em que um viaduto desabou na cidade, causando a morte de duas pessoas, e afirmou que "acidentes infelizmente acontecem". "Nós não gostaríamos que tivesse acontecido. Ontem estava comentando em uma reunião que nesses cinco anos de trabalhos na cidade não tivemos nenhum acidente grave", disse.

Marcio Lacerda também considerou "normal" o trânsito sob o viaduto mesmo com a obra em andamento. "Até mesmo outros viadutos aqui tiveram seu tráfego liberado com o viaduto ainda em acabamento", disse.

O prefeito decretou luto oficial de três dias na cidade e afirmou que a obra ainda não havia sido entregue, mas que "certamente" houve "um erro". "A obra teve seu projeto acompanhado por nós. O projeto não foi feito pela Prefeitura. Foi feito pela empresa que ganhou uma licitação para isso, um empresa renomada, de muita tradição, de grande porte e de sucesso no mercado", declarou. "Houve um erro certamente, mas não quero avançar em hipóteses sobre isso. O levantamento e o inquérito vão apurar as responsabilidades", completou Lacerda.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O prefeito não quis "aventar discussão sobre responsabilidades". "Esse é um momento de lamentar essas perdas, esses ferimentos. E naturalmente a cidade, o País aprenderem com essa lição", declarou Lacerda. Ele afirmou ainda que a prioridade no momento é retirar os escombros do local para liberar o trânsito na Avenida Pedro I, que teve todos seus acessos interditados após o desabamento.

O Exército Brasileiro (EB) cedeu máquinas para ajudar a cortar o concreto e retirar os escombros do local, mas, até o meio da noite, não havia previsão de liberação das pistas.