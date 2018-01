Prefeito de cidade mineira morre em acidente de carro em SP

A Polícia Militar Rodoviária e o Corpo de Bombeiros resgataram na quinta-feira, 21, o corpo do prefeito da cidade de Virgínia, em Minas Gerais, Júlio César Ivo, de 44 anos. Ele morreu em um acidente de carro no Vale do Paraíba.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o filho de Ivo, de 22 anos, também morreu no acidente na altura do km 51,5 da Rodovia Oswaldo Cruz, em São Luiz do Paraitinga.

A mulher do prefeito sofreu escoriações e a filha do casal foi levada em estado grave ao pronto-socorro de Taubaté.

Segundo testemunhas que passavam pelo local, o veículo onde as vítimas estavam seguia no sentido Ubatuba quando atravessou a pista e o acostamento, e caiu em uma ribanceira próxima a uma cachoeira. As causas do acidente serão investigada.