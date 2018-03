Prefeito de Curitiba não apoia PT nem PSDB

O prefeito de Curitiba, Luciano Ducci (PSB), afirmou ontem que manterá neutralidade no segundo turno das eleições presidenciais, apesar de o seu partido fazer parte da coligação que apoia a candidata Dilma Rousseff (PT). Ducci assumiu a prefeitura com a desincompatibilização do então prefeito e agora governador eleito do Paraná, Beto Richa (PSDB), de quem era o vice.

O governador do Paraná, Orlando Pessuti (PMDB), que assumiu no lugar de José Requião, anunciou que vai se dedicar à campanha de Dilma Rousseff.