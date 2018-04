Prefeito discute com ex-aliado que teria vazado fraude O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (sem partido), confirmou ontem que esteve no gabinete no secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Rodrigo Garcia, atualmente aliado de Geraldo Alckmin, na quarta-feira, com quem teria discutido e trocado ameaças após acusá-lo de ter vazado informações sobre as fraudes na coleta de assinaturas em apoio à criação do PSD.