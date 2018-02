Prefeito do Rio entrega chaves da cidade ao Rei Momo O carnaval do Rio de Janeiro foi aberto oficialmente na manhã desta sexta-feira, 16, com a entrega da chave da cidade pelo prefeito César Maia ao Rei Momo do carnaval, Alex Oliveira. O prefeito anunciou que a cidade espera um milhão de turistas durante o festa. O prefeito não considera que os últimos episódios de violência na cidade irão afetar a alegria dos foliões. Ele também não acha que o número de turistas será menor do que o esperado por conta da violência. "O turista sabe diferenciar aquilo que o afeta diretamente e o que afeta a cidade". O Rei Momo concorda concordou com o prefeito. Ele acha que apesar dos problemas de insegurança, o carnaval será alegre como sempre. "Não sou alienado. A preocupação existe, mas vamos mostrar que o carioca tem vocação para a alegria", disse.