Prefeito é irônico e fala em 'angústia' do DEM No lançamento do PSD no Rio Grande do Norte, Estado natal do presidente nacional do DEM, José Agripino Maia, o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (ex-DEM), foi irônico ao rebater ontem críticas do ex-correligionário. Para Kassab, o presidente do DEM vive um "momento de angústia". Quando questionado sobre uma recente declaração do senador Agripino, que acusou o PSD de ser "um partido a serviço do Palácio do Planalto", Kassab disse: "Eu desejo muita sorte ao senador José Agripino. Sei que ele vive um momento difícil, de angústia".