Prefeito é preso por impedir investigações O prefeito de Bom Jesus da Serra (BA), 395 quilômetros a sudoeste de Salvador, Edinaldo Meira Silva (PMDB), foi preso, na manhã de ontem por agentes da Polícia Federal. Eles cumpriam mandado de prisão preventiva expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral baiano. O prefeito é acusado de compra de votos no município, que conta com 10 mil habitantes, durante a campanha para sua reeleição, em 2008, e estaria impedindo a Justiça Eleitoral de investigar as denúncias. De acordo com a PF, Edinaldo Meira Silva será transferido para o presídio de Vitória da Conquista. A prefeitura de Bom Jesus da Serra ainda não se manifestou sobre a prisão do gestor.