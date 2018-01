Prefeito no interior doa aumento aprovado pela Câmara Depois de ter recebido contra sua vontade um aumento de R$ 1.078,86 em seu salário, o prefeito de Porto Feliz, Erval Steiner (PL) decidiu doar o valor para um hospital filantrópico da cidade. O reajuste, que eleva de R$ 4.525,43 para R$ 5.604,29 o ganho do prefeito, foi aprovado pela Câmara e por Steiner. "O salário que recebo está compatível com a função que exerço", justificou. Ele vetou o projeto, aprovado por unanimidade pela Câmara. Os vereadores, no entanto, derrubaram o veto. Segundo Steiner, na gestão anterior o ex-prefeito Leonardo Rogado (PMDB) havia reajustado o salário do chefe do Executivo, que até então estava defasado. Os vereadores insistiram na aprovação do aumento porque o mesmo projeto previa também o reajuste dos seus próprios salários em 16%. Segundo o presidente da Câmara, José Antonio Queiroz da Rocha (PSL), uma lei obriga a revisão anual dos salários do prefeito, do vice e dos vereadores. Segundo ele, essa lei determina que se repasse aos ocupantes dos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores o mesmo índice de reajuste dado ao funcionalismo municipal, respeitados os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). O prefeito vai repassar o dinheiro do aumento à Santa Casa local, que enfrenta dificuldades financeiras.