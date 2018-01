Prefeito que administra município da cadeia continuará preso O ministro Fontes de Alencar, da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, negou liminar a José Rezende da Silva, prefeito de Juscimeira (MT), que administra o município da prisão. A decisão mantém "Zé Guia", como é conhecido, na cadeia. José Rezende da Silva pretendia garantir o direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso especial interposto contra a sua condenação a 12 anos de reclusão pela morte do agricultor Valdivino Luiz Pereira, ocorrida há 19 anos em São Lourenço de Fátima. O prefeito foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso por homicídio qualificado, pois não deu chance de defesa ao agricultor ao desferir-lhe seis tiros de um revólver 38 à queima-roupa, dos quais cinco atingiram a vítima.