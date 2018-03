Prefeito sanciona lei que regula motofrete em SP O prefeito Gilberto Kassab sancionou ontem a Lei 14.491, que regulamenta o trabalho dos motoboys na capital, chamada na legislação de motofrete, e lista uma série de exigências à atividade. A lei repete o proposto pelo ex-prefeito José Serra há dois anos, no decreto 46.198/2005. A novidade é que Kassab firmou parceria com a Polícia Militar para fiscalizar o motofrete. Os cerca de 120 mil motoboys da capital terão de se cadastrar na Secretaria Municipal de Transportes. E as empresas terão de lhes oferecer seguro de vida e de invalidez. As motos terão de ser equipadas com dispositivos de segurança, como antena de proteção contra cerol, mata-cachorro e baú regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Somente motos de até oito anos poderão ser usadas pelos profissionais. As multas para quem descumprir a lei variam de R$ 19,15 a R$ 153,16.