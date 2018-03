Prefeitos se reúnem em Florianópolis

Distribuição dos royalties do petróleo, PAC 2, aplicação da Lei da Transparência e cooperação dos municípios brasileiros com o Haiti são os destaques da 57ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos, que reunirá gestores, secretários e dirigentes municipais, além de representantes do governo federal. O encontro acontecerá nos dias 26 e 27 de abril. A programação prevê a presença dos ministros da Educação, Fernando Haddad e das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, entre outras autoridades.