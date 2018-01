Prefeitura acolhe 40 pessoas em situação de rua no Rio

SÃO PAULO - A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) retirou na manhã desta terça-feira, 20, 40 pessoas em situação de rua no parque da Quinta da Boa Vista e nas ruas do bairro São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro.

A operação começou às 9 horas e contou com o apoio de agentes da 17ª DP. O acolhimento foi realizado por 20 funcionários da SMAS. Durante a ação, pedras de crack e material para o consumo da droga foram encontrados.

Todos os acolhidos serão encaminhados para abrigos do município.