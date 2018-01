Prefeitura autoriza desfile de 492 blocos no carnaval do Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO - A Prefeitura do Rio autorizou 492 blocos carnavalescos a desfilar pela cidade no próximo carnaval. O número representa um aumento de 15,76% em relação a 2012, quando 425 grupos foram autorizados. Outros 107 blocos tiveram seus pedidos de autorização para desfilar negados, para não complicar ainda mais o trânsito, entre outras razões. Em 2012, 51 blocos não conseguiram autorização para se apresentar. Na próxima semana a prefeitura vai divulgar dias, horários e trajetos dos desfiles. Pela internet será possível conferir a programação no site www.rioguiaoficial.com.br.

Para conceder a autorização foram avaliados dados fornecidos pelos próprios blocos e números de carnavais anteriores, como quantidade estimada de componentes, além das características de cada bairro. "Tivemos que cortar e remanejar alguns blocos, devido a um grande número de obras na cidade, especialmente no Leblon (zona sul). Foi um longo período de conversas com os organizadores, de forma a acomodar os blocos em outros locais para este carnaval", afirmou o secretário especial de Turismo, Antonio Pedro Figueira de Mello. Ele ressaltou que a campanha e a fiscalização para evitar que foliões urinem na rua vai continuar.

A zona sul concentra a maioria dos blocos: serão 148 neste ano, três a mais do que em 2012. A zona norte será a segunda região com mais desfiles: serão 91 neste ano, enquanto em 2012 foram 63. Essa região concentrou o maior crescimento no número de blocos em relação ao carnaval passado: 44,4%.

Pela centro do Rio vão desfilar 87 blocos (foram 76 em 2012, o que representa 14,4% a mais neste ano). A Tijuca, que integra a zona norte mas nessa distribuição dos blocos é contabilizada à parte pela prefeitura, vai ser palco de 57 blocos (foram 43 no ano passado, havendo crescimento de 32,5% em 2013).

O carnaval de rua também vai mobilizar foliões na Barra da Tijuca, situada na zona oeste (47 blocos, contra 44 em 2012), nos demais bairros da zona oeste (37 blocos, contra 32 em 2012) e na Ilha do Governador, que fica na zona norte (25 blocos, contra 22 em 2012).