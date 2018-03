Prefeitura começa obras de emergência no Rio

Solange Spigliatti, do estadão.com.br

A Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconserva) do Rio inicia nesta semana a operação de emergência na cidade, para restaurar os estragos provocados pelas fortes chuvas da semana passada.

Segundo a Prefeitura, a recuperação das ruas com calçamento em paralelepípedos, principalmente em ladeiras e regiões montanhosas, a exemplo dos bairros do Cosme Velho, Humaitá, Santa Teresa e Catumbi, será a prioridade para equipes do órgão.

O programa de serviços emergenciais inclui também a desobstrução de toda a rede de galerias pluviais e a intensificação da operação tapa-buraco.