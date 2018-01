Prefeitura de Angra dos Reis trabalha para liberar rodovias

Asfalto cedeu em trecho da Rodovia Rio-Santos em trecho em Angra dos Reis (Foto: Wilton Junior/AE)

SÃO PAULO - Cerca de 300 homens da Prefeitura de Angra dos Reis, no Rio, estão trabalhando na desobstrução de rodovias que cruzam o município desde a madrugada do dia 1º, após vários desabamentos de terra na região.

Uma das estradas mais prejudicadas foi a Rodovia Rio-Santos, que sofreu com quedas de barreiras em 37 pontos no trecho de Angra, segundo informações do Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito (Dnit).

Segundo o Secretário de Obras de Angra, Ricardo Tabet, os serviços de desobstrução das pistas estão mobilizando cerca de 300 homens, 10 retroescavadeiras, oito carregadeiras, três tratores de esteira e 50 caminhões. As principais obstruções na rodovia Rio-Santos aconteceram na altura dos bairros da Sapinhatuba 3 e da Mombaça.

Próximo à Sapinhatuba 3, parte da pista cedeu no dia 1º e o trânsito foi feito em meia pista, na altura do km 477. No início da noite do dia 2, a pista foi fechada totalmente e desta vez por tempo indeterminado, porque, segundo o Dnit, o morro acima do trecho está com fendas e pode desabar.

Na altura da Mombaça, a Rio-Santos foi fechada duas vezes para veículos devido à queda de barreiras. A primeira totalmente e depois parcialmente. Hoje o trânsito na rodovia sentido Mangaratiba-Angra, até o bairro da Mombaça, está liberado precariamente e os motoristas devem trafegar com cautela.

Dentro da cidade, fora da Rio-Santos, a pista foi interditada, devido à queda de barreiras na Estrada Prefeito João Galindo, na altura do Morro da Glória I (Cavalo Cansado), Morro da Glória II, e Estrada do Contorno.

No Glória II, a pista está totalmente obstruída e fechada para trânsito de veículos, desde o dia 1º. Os trabalhos no local estão sendo feitos inclusive durante a noite. O acesso do Centro ao Encruzo da Enseada e ao Retiro está sendo feito pela Rodovia Rio-Santos, via bairro da Japuíba.

No Morro da Cruz, o trecho da estrada próximo à Escola Municipal Prefeito Francisco Pereira Rocha está trincado e o trânsito está sendo feito em meia pista, liberado somente para veículos leves.

Na Enseada houve quedas de barreiras na altura da comunidade da Ponta da Aroeira e depois da Escola Municipal Frei João Moreira. No trecho da Ponta da Aroeira o trânsito já está liberado, mas depois da escola continua fechado e não existe até o momento passagem para o bairro do Retiro.

A Estrada do Contorno está com o tráfego liberado precariamente em meia pista, da Costeirinha até a Praia Grande, próximo ao Hotel Angra Inn. No sentido contrário, a estrada está livre do Encruzo da Enseada até a subida do Retiro. Duas frentes de trabalho atuam na liberação, avançando pelas duas pontas da estrada.