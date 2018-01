Prefeitura de Angra pede desligamento de usinas nucleares

Em entrevista coletiva na manhã deste domingo, 3, o prefeito de Angra dos Reis (RJ), Tuca Jordão, confirmou que entrou em contato neste último sábado com o diretor de operações das usinas nucleares Angra 1 e 2, Pedro Figueiredo, para pedir o desligamento das unidades por conta do perigo representado pelas condições críticas da Rodovia Rio-Santos. A cidade de Angra está em estado de calamidade pública desde a última sexta-feira, 1, após os deslizamentos.

Jordão disse que não teve condições de encaminhar rapidamente um pedido oficial devido à situação de caos instalada com os deslizamentos de terra pela cidade e na rodovia Rio-Santos. "Primeiro fiz um contato telefônico com o diretor de operações das usinas, e depois encaminhei o ofício", afirmou o prefeito, durante entrevista coletiva em que apresentou pontos do plano de emergência da cidade.

Segundo o prefeito de Angra dos Reis, o diretor Pedro Figueiredo disse que iria repassar o pedido de desligamento de Angra 1 e 2 à equipe técnica da usina nuclear.

O tráfego da Rodovia Rio-Santos na altura da cidade de Angra dos Reis (RJ) foi liberado parcialmente na manhã deste domingo, 3, informou o diretor-geral do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (DNIT), Luiz Antonio Pagot.

Pagot, no entanto, disse que o fluxo de veículos na estrada poderá ser novamente interrompido caso volte a chover no local. "Interditamos a rodovia ontem (sábado) devido à iminência de novos deslizamentos de terra. Não poderíamos correr o risco de ver acidentes nesse local", disse Pagot, que informou que as obras emergenciais na Rio-Santos em Angra dos Reis serão iniciadas na tarde deste domingo.

O diretor-geral do DNIT acompanhou as vistorias no trecho da Rodovia Rio-Santos em Angra dos Reis acompanhado do vice-governador do Rio de Janeiro, Luis Fernando Pezão, e de outras autoridades do governo estadual e da cidade.

(com Solange Spigliatti, do estadao.com.br)