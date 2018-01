Prefeitura de Campinas construirá camelódromo A prefeitura de Campinas assinou contrato com a empresa Sidarta Engenharia Comércio e Indústria Ltda., de R$ 404 mil, para a construção do centro popular de compras, o camelódromo, no entorno do Terminal Central e Rua Benedito Cavalcanti Pinto, no centro da cidade. As obras terão início na segunda-feira e a previsão de conclusão é de 60 dias. Nos dois locais serão erguidas 439 bancas padronizadas para abrigar os camelôs hoje instalados em ruas do Centro. De acordo o diretor da Serviços Técnicos Gerais, autarquia municipal responsável pelo uso e ocupação do solo, Paulo Daniel, o centro popular de compras será um espaço organizado, com área de lazer e sanitários. A Sidarta, vencedora da concorrência pública, fará reformas estruturais, construirá 189 bancas no Terminal Central e 250 na rua Benedito Cavalcanti Pinto. Ninguém do sindicato de Economia Informal de Campinas foi encontrado para comentar o projeto.