Prefeitura de Curitiba lança projeto-piloto em parceria com aplicativo

O aplicativo móvel Colab.re nasceu no Recife, mas foi Curitiba que saiu na frente. A gestão municipal da capital paranaense fechou parceria com a plataforma e lança, nesta quinta-feira, 13, mais um canal de interação com a população. O projeto-piloto faz parte de um plano do município de transformar Curitiba numa cidade cada vez mais digitalizada.

O projeto será uma prestação de serviço ao cidadão, que poderá apontar problemas do espaço urbano no aplicativo, propor soluções e avaliar equipamentos e serviços do município. Uma equipe da Prefeitura, especializada em mídias sociais, vai acompanhar as demandas da população por meio de um painel de monitoramento na web e procurar responder de forma personalizada.

No painel, as reclamações e sugestões aparecem em formato de lista, com o endereço do problema relatado e o número de protocolo que é gerado a partir da solicitação. A demanda é encaminhada para os órgãos responsáveis, que deverão fazer o reparo. Quando a demanda for solucionada, a Prefeitura informará ao cidadão.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Nós prezamos pela resolução das demandas enviadas pela população. O aplicativo é uma plataforma que está na mão de quase todo mundo e o Colab.re vem para auxiliar nesse contato com o cidadão", diz Marcos Giovanella, diretor de Internet e Mídias Sociais da Prefeitura de Curitiba.

De acordo com ele, o app está abaixo de um assunto muito maior, que é o de smart city, como estratégia de posicionamento digital da administração. O conceito de cidades inteligentes (em inglês, smart cities) é definido pelo uso da tecnologia para melhorar a infraestrutura, tornando os centros urbanos mais eficientes e melhores de se viver.

Para Giovanella, o Colab.re será fundamental na construção de uma cidade cada vez mais inteligente. "Com o apoio da população, a cidade tem chance maior de ficar melhor cuidada e crescer harmonicamente", diz o diretor.