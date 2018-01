Prefeitura de Olímpia investiga surto de diarreia

A Prefeitura de Olímpia, no interior de São Paulo, afirmou que entre o dia 30 de dezembro de 2009 e esta quinta-feira, 14, o município registrou 367 casos de diarreia.

Devido a divulgação de um provável surto de intoxicação alimentar, a Prefeitura enviou, no último dia 4, amostras de alimentos servidos nos dias 30 e 31 de dezembro, em um estabelecimento específico, ao Instituto Adolfo Lutz de Ribeirão Preto.

No dia 7 deste mês, foram enviadas as primeiras amostras de material de pessoas com sintomas da doença. A Prefeitura ressaltou que aguarda os resultados de exames.