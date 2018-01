Prefeitura de Salvador apreende mais de um milhão de latas de cerveja

O número de latas de cerveja apreendidas no carnaval de Salvador ultrapassa um milhão de unidades, segundo a Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom). A quantidade é mais que o dobro do recolhido no ano passado, quando foram retiradas de circulação 350 mil unidades.

Bebidas de marcas cuja venda não é autorizada pela Prefeitura durante a festa são recolhidas e devolvidas aos comerciantes após o carnaval, mediante pagamento de multa. As vistorias e apreensões são feitas para cumprir contrato entre a Prefeitura e os patrocinadores oficiais da festa.

Na sexta-feira, 13, equipes recolheram 450 mil unidades em um depósito em Politeama, no centro de Salvador. "Temos uma equipe com quase 400 profissionais que está nas ruas todos os dias, em esquema de revezamento, para garantir que sejam comercializados no evento somente os produtos autorizados", disse o secretário Sílvio Pinheiro.

A operação foi iniciada na quarta-feira, 11, e seguiu até esta terça-feira, 17.