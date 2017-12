Prefeitura de SP autoriza uso de insufilme em táxis Os táxis da capital paulista poderão utilizar insufilme. A autorização da Prefeitura de São Paulo foi divulgada nesta terça-feira no Diário Oficial do Município, por intermédio da Portaria 112/04- SMT-GAB. A medida visa ao conforto do motorista e dos passageiros e à economia, já que a película aumenta o rendimento dos aparelhos de ar-condicionado e, conseqüentemente, reduz o consumo de combustível. Também há redução da passagem ds raios solares, o que elimina os efeitos dos raios ultravioletas prejudiciais à saúde. De acordo com a Secretaria Municipal de Transportes (SMT), a aplicação da película deverá estar de acordo com as condições dispostas na Resolução 78/98 do Conselho Nacional de Trânsito, o que será fiscalizado pelo Departamento de Transportes Públicos (DTP), da SMT.