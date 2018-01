Prefeitura de SP distribui 50 mil preservativos Amanhã, no Dia dos Namorados, 50 mil preservativos serão distribuídos a partir de 11h na porta do Teatro Municipal e em outros 19 pontos da cidade de São Paulo - onde existem serviços de DST/Aids - pela Secretaria Municipal de Saúde, para comemorar a data. Os preservativos - doados pela empresa DKT - virão em pequenas caixas semelhantes às de fósforos, decoradas com corações e com espaço para "dedicatória" ao parceiro.