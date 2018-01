Prefeitura de SP lança bilhete único para idosos A Prefeitura de São Paulo lançará nesta sexta-feira o Bilhete Único Especial para o idoso, que poderá ser usado apenas em ônibus com catracas eletrônicas. Os primeiros 80 mil cartões começarão ser entregues em junho pelo correio para as pessoas já cadastradas. Vale para mulheres a partir de 60 anos e homens a partir dos 65 anos. O projeto faz parte do plano de reestruturação do transporte em São Paulo, que prevê a implantação de uma rede integrada a partir de 2003. O próximo passo é lançar o Bilhete do Estudante e depois o Bilhete Vale Transporte.