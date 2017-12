Prefeitura de SP promete benefícios aos idosos A prefeita Marta Suplicy (PT) anunciou nesta quinta-feira um pacote de benefícios que deve atingir parte de cerca de 1 milhão de idosos que moram na capital paulista. Algumas medidas foram prometidas para o fim do ano, como o reforço na distribuição de remédios. Uma delas, a redução da idade mínima dos homens para a gratuidade no transporte, depende de aprovação da Câmara. E outra, a dos "cuidadores" de idosos, é anunciada desde 2001. Na área da Saúde, Marta prometeu, até outubro, criar três centros de atendimento especializado ao idoso - na Mooca, Lapa e Santo Amaro -, capacitar médicos para atender a terceira idade nas Unidades Básicas de Saúde e, de quebra, reforçar a distribuição de remédios contra doenças que mais afetam idosos. Sérgio Paschoal, coordenador de saúde do idoso da Secretaria de Saúde, disse que existem 16 medicamentos para essas cinco doenças na lista de itens distribuídos gratuitamente pela Prefeitura; parte deles, diz ele, é fornecida pelo governo do Estado e Ministério da Saúde. "Além de a demanda desses medicamentos ser maior que a oferta, há reclamação de falta de abastecimento em alguns locais. Com essa decisão, a secretaria se compromete a colocar até do próprio bolso para não haver falta." Na área de assistência social, os "cuidadores" devem receber treinamento e bolsa de R$ 150 para trabalhar com idosos em 15 áreas da cidade. "Devem ser pessoas da comunidade, com aptidão", disse a secretária Aldaíza Sposati. Além da redução da idade para gratuidade nos transportes, o secretário de Transportes, Jilmar Tatto, disse que no fim do mês a Prefeitura vai finalizar estudos para definir a forma de remuneração de perueiros que transportarem idosos. Hoje, os donos de lotação resistem à idéia, por representar perda de um passageiro pagante. "Acreditamos que 600 mil idosos usem o transporte coletivo e que, desse total, 25% seja no sistema local (de microônibus e lotações). Confira as principais proposta do pacote