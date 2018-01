Prefeitura de SP pune perueiros que protestaram O secretário de Transportes de São Paulo, Carlos Zarattini, afirmou hoje que cada um dos 247 perueiros que participaram hoje de um protesto em frente à sede da São Paulo Transportes (SPTrans) receberá cinco pontos nos prontuários de regularização como uma penalidade pelo fato de as peruas não estarem nos itinerários. Com 25 pontos, o perueiro é descredenciado do sistema de transporte. Os donos de perua, que protestavam contra os critérios de regularização da SPTrans e criticavam os Urbaninhos, microônibus operados pelas empresas de ônibus, prometem fazer novas manifestações.