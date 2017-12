Prefeitura do Rio começa a multar quem joga lixo nas ruas

Atualizado às 12h19.

RIO - Entrou em vigor na manhã desta terça-feira, 20, o programa Lixo Zero da Prefeitura do Rio, que prevê a aplicação de multas a quem for flagrado jogando lixo nas ruas da cidade. Das 7h às 10h30, 42 pessoas já haviam sido multadas no centro da cidade. O programa Lixo Zero está começando no centro e se estenderá pela zona sul no mês que vem.

As sanções variam de R$ 157 a R$ 3 mil, dependendo do tamanho ou da quantidade do lixo descartado irregularmente. O programa terá início apenas no centro, por reunir moradores de diversas áreas da cidade. Em setembro, o Lixo Zero será levado à zona sul.

A fiscalização será feita por 192 agentes, divididos em 58 equipes, que contarão com um funcionário da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), um policial militar e um guarda municipal. Os fiscais vão atuar todos os dias da semana, das 7h às 22h20.

O descarte irregular de lixo até o tamanho de uma lata de refrigerante resultará em multa de R$ 157. Até um metro cúbico, a punição é de R$ 392. Acima disso, a sanção pode chegar a R$ 980. Para grandes volumes, como depósito irregular de entulho, a multa é de R$ 3 mil.