Prefeitura do Rio faz drenagens em bolsões de água na cidade

Funcionários da Prefeitura do Rio, através da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconserva), começaram nesta manhã os trabalhos de drenagem um grande bolsão de água na Avenida Ayrton Senna, na pista em direção à Barra da Tijuca.

Segundo a Prefeitura, a água está represada na altura da Vila Pan-Americana, no final da Linha Amarela, causando retenções que já chegam à Praça do Pedágio, em Água Santa.

De acordo com o secretário municipal de Conservação, Carlos Roberto Osório - que está circulando pela cidade para acompanhar as ações da Seconserva e esteve no local -, quatro caminhões especiais estão fazendo a sucção e o despejo da água na Lagoa de Jacarepaguá.

O trabalho, no entanto, está lento porque o nível da lagoa está acima do normal. Para minimizar o congestionamento, a Prefeitura montou um desvio sobre o canteiro central da Ayrton Senna e implantou uma faixa reversível na pista da via em direção a Jacarepaguá.