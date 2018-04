Prefeitura do Rio identifica mais seis bueiros com alto risco de explosão

SÃO PAULO - A Prefeitura do Rio identificou, na madrugada desta quinta-feira, 8, mais seis bueiros com alto risco de explosão. Na madrugada da última quarta-feira, as equipes encontraram 13 bueiros com risco de explosão, sendo seis no centro, cinco na Tijuca, zona norte, e dois em Botafogo, na zona sul.

A fiscalização de quinta-feira encontrou dois bueiros com risco de explosão na Avenida Presidente Vargas, no centro, dois na Haddock Lobo e dois na Rua São Francisco Xavier, na Tijuca, na zona norte. Os problemas foram identificados durante vistoria da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos feita em 250 tampões. Nos seis bueiros foi verificada a presença de gás.

O Centro de Operações Rio e as concessionárias Light e CEG foram avisadas da situação. Os bueiros foram isolados e sinalizados para reparo imediato pelas concessionárias.

Desde o inicio da operação de monitoramento independente de risco em bueiros, no dia 12 de agosto, 3.679 bueiros foram vistoriados na cidade. A ação, que terá duração de seis meses, é uma iniciativa do acordo de cooperação entre a Prefeitura, Governo do Estado do Rio, Ministério Público e Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro (CREA-RJ).