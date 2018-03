Prefeitura do Rio pagará prestações de casas para desabrigados

SÃO PAULO - A Prefeitura do Rio anunciou nesta segunda-feira, 12, que pagará as prestações mensais das famílias transferidas para as moradias do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal.

O benefício valerá para os casos classificados como emergenciais. Até o momento, famílias do Morro dos Prazeres serão destinadas à área, mas pessoas de outras comunidades também poderão ocupar o terreno.

O prefeito Eduardo Paes e o governador Sérgio Cabral vistoriaram hoje o local que era ocupado pelo complexo penitenciário Frei Caneca, no centro da cidade, até o último mês. O terreno foi implodido para a construção das 2.500 moradias.

Até que as moradias estejam prontas, as famílias desabrigadas receberão R$ 400 mensais do programa Aluguel Social.