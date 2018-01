Prefeitura do Rio reajusta tarifa de táxis e do pedágio da Linha Amarela

RIO - Enquanto aguarda decisão do Tribunal de Contas do Município (TCM) sobre o reajuste da passagem de ônibus, congelada desde janeiro de 2012, a Prefeitura do Rio anunciou aumento nas tarifas dos táxis e do pedágio da Linha Amarela, (via expressa que liga a Ilha do Fundão/UFRJ, zona norte, à Barra da Tijuca, zona oeste). Os novos preços entram em vigor a partir da 0h desta quinta-feira, 2.

Os táxis terão reajuste médio de cerca de 12%. O último aumento havia sido concedido em março de 2012. A bandeirada dos táxis convencionais (amarelinhos) passará a custar R$ 4,80. Na bandeira 1, o quilômetro rodado será de R$ 1,95. E na bandeira 2, custará R$ 2,34. Já os táxis executivos (especiais) terão bandeirada de R$ 6,30, e quilômetro rodado de R$ 3,40.

Na Linha Amarela, administrada pela concessionária Lamsa, o valor do pedágio para veículos de passeio aumentará 10%, dos atuais R$ 5 para R$ 5,50. Segundo a Secretaria Municipal de Transportes, o reajuste da tarifa é calculado de acordo com critérios estabelecidos no contrato de concessão, utilizando-se índices oficiais fornecidos pelo IBGE e pela Fundação Getúlio Vargas. O último aumento entrou em vigor em 5 de janeiro de 2013, quando o pedágio passou de R$ 4,70 para R$ 5.