Prefeitura do Rio recolhe 135 toneladas de lixo na Rocinha e Vidigal

SÃO PAULO - A Comlurb retomou nesta segunda-feira, 14, os serviços de limpeza nas ruas da Rocinha, Vidigal e Chácara do Céu, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. No primeiro dia de trabalho após a pacificação pelas forças policiais, no domingo, 13, cerca de 135 toneladas de lixo foram recolhidas

A operação contou com 157 homens, entre trabalhadores comunitários e garis da Comlurb. As equipes tiveram ainda apoio de quatro pás mecânicas, 12 caminhões basculantes, cinco caminhões compactadores, uma varredeira, um poliguindaste e dois minitradores. A coleta de lixo domiciliar já está normalizada e o trabalho das equipes de limpeza da Prefeitura continuará a ser feito amanhã, a partir das 7 horas.

Na próxima quarta-feira, 16, será formada uma força-tarefa para os serviços de conservação dos logradouros, manutenção da iluminação pública e intensificação da limpeza urbana nas três comunidades.

Cerca de 300 homens formarão as equipes da Coordenadoria Geral de Conservação, Comlurb e Rioluz, para a execução das atividades que incluirão desobstrução do sistema de drenagem, recomposição de pavimentação em asfalto, concreto e paralelepípedos, recuperação de escadarias, grades e gradis, restabelecimentos e reparos no sistema de iluminação pública, recuperação de mobiliário urbano e retirada de lixo das encostas com a utilização de garis alpinistas.