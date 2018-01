Prefeitura do Rio regulamenta uso de bicicleta elétrica

SÃO PAULO - Decreto do prefeito Eduardo Paes, nesta segunda-feira, 7, no Diário Oficial do Rio, regulamenta a circulação de bicicletas elétricas no município. O decreto equipara as bicicletas elétricas às do tipo comum, movidas a propulsão humana, com utilização como meio alternativo de transporte e de impacto ambiental extremamente reduzido por se servir de fonte de energia limpa.

Segundo o documento, o ciclista deve ter idade mínima igual ou superior a 16 anos para guiar o equipamento em ciclovias, ciclofaixas e vias públicas, com velocidade limitada a 20 quilômetros por hora.

A Prefeitura informou que a regulamentação também é justificada pelo fato de a malha cicloviária no município ter extensão superior a 270 quilômetros, "o que possibilita ampla circulação de pessoas, tanto para lazer como para deslocamento da população".