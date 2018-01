Prefeitura do Rio revitaliza quatro novas praças nas zonas norte e oeste

SÃO PAULO - A Prefeitura do Rio iniciou nesta segunda-feira, 16, a recuperação de quatro novas praças nas zonas norte e oeste da cidade. As praças estão localizadas na Rua Cruzeiro, na Pavuna, e na Rua do Bonfim, em São Cristóvão, na zona norte, e na Maria Vitória, em Pedra de Guaratiba, e Molok, em Cidade de Deus, na zona oeste.

Os serviços a serem realizados incluem a recuperação dos brinquedos, equipamentos de ginástica, bancos e cercados. As equipes da Comlurb farão ainda limpeza, poda, roçada e capina em toda a área das praças.

A Rioluz fará a manutenção no circuito de iluminação, com troca de lâmpadas queimadas e correção das que estiverem acesas durante o dia. Já os técnicos da Coordenadoria Geral de Conservação (CGC) realizarão reparos na pavimentação asfáltica, limpeza e desobstrução do sistema de drenagem. O trabalho deverá estar concluído em até sete dias.