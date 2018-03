Prefeitura faz novo plano de incentivo para a zona leste A Prefeitura promete lançar no segundo semestre outro programa de incentivos para a zona leste. É o segundo em cinco anos. Espera-se criar até 25 mil empregos. Os empresários participantes terão desconto de até 50% no IPTU por um prazo de dez anos; de até 50% no ITBI; de até 50% no ISS dos serviços de construção civil usados no empreendimento; e de até 60% no ISS geral por até dez anos. As regras preveem ainda um crédito de até 60% do valor investido. O valor mínimo do investimento deve ser de R$ 50 mil. O foco são 14 áreas no eixo da nova Avenida Jacu-Pêssego.