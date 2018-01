Prefeitura identifica mais dois bueiros com risco de explosão no Rio

SÃO PAULO - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, identificou mais dois bueiros com alto risco de explosão, na madrugada desta quinta-feira, 29.

A fiscalização percorreu ruas do Centro e dos bairros Flamengo e Glória, na zona sul. Os bueiros com risco foram identificados na Rua Buenos Aires e Avenida Rodrigues Alves.

Desde o início do monitoramento independente, no dia 12 de agosto, foram realizadas 31.716 vistorias em bueiros na cidade. As equipes já encontraram 262 bueiros com alto risco de explosão. Em todos os casos o protocolo de emergência foi acionado, com a comunicação imediata ao Centro de Operações Rio e as concessionárias Light e CEG. Os bueiros foram isolados e sinalizados para reparo imediato pelas concessionárias.