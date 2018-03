Prefeitura interdita três bares da zona sul de São Paulo Uma ação da Subprefeitura da Vila Mariana fechou nesta segunda-feira, 17, os bares Old Vic Pub, Santa Helena e Vila Isabel, localizados na Avenida Hélio Pelegrino no cruzamento com a Rua Diogo Jacome, na zona sul de São Paulo. Apesar de funcionarem há mais de um ano, nenhum dos estabelecimentos tinha licença. O subprefeito da Vila Mariana, Fábio Lepique, ressalta que foram as reclamações de moradores por causa do barulho e do trânsito que chamaram a atenção dele para o local. As portas dos estabelecimentos foram lacradas com blocos e cimento. Quem romper o lacre pode responder criminalmente, pelo crime de desobediência "que culmina uma multa de 15 dias a seis meses ou serviços de pena alternativa, como prestação de serviços públicos", segundo Lepique. O subprefeito prometeu ainda intensificar as ações de fiscalização, principalmente no bairro de Moema.